في دبي.. بيانات ضخمة مخزنة على سطح الأظافر

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

يتولى أحد صالونات التجميل في دبي، تحويل الأظافر إلى أدوات مضغوطة سرية، لتخزين البيانات بواسطة طلاء للأظافر، يحتوي على شرائح مدمجة، في مشهد يبدو وكأنه مأخوذ من أفلام الخيال العلمي.

وبحسب موقع «ماشابل»، يمكن إخفاء الرقاقات تحت طلاء الأظافر، بحيث لا يحتاج المرء إلا للمس الهاتف الذكي، لتحويل البيانات إلى قطعة الأكسسوار المضغوطة. وفي عالم يتجه بعد مرحلة الإقفال، إلى صالونات التجميل، للحصول على أظافر أنيقة، يعيش سكان الإمارات في زمن آخر، بحصولهم على مثل هذا النوع مما يشبه الجواهر بين يديهم.

ويجدر الذكر، أن الشريحة لا يمكن تعقبها، بما يجعلها سرية للغاية للتجول مع معلومات شخصية ومهنية، تتضمن تفاصيل عن حسابات الإنستغرام. لكن الأمر أن انعدام الحرص، قد يفسد أكثر من مجرد طلاء أظافر.

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