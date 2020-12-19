الجائحة تغيّر أجندة مهرجان برلين السينمائي

المصدر: (برلين - د ب أ)

أعلنت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي «برليناله» أمس أن الدورة المقبلة للمهرجان لن تقام في فبراير من العام المقبل 2021 كما كان مخططاً لها. وقالت الإدارة إنه بدلاً من ذلك سيكون هناك لقاء رقمي لصناع السينما في مارس المقبل، مشيرة إلى أنه سيكون هناك لقاء مع الجمهور في يونيو المقبل.

وقالت ماريت ريسينبيك العضو المنتدب بالمهرجان إن هناك حاجة للقاء المباشر بين المشاركين في المهرجان، مضيفة القول: «ولكن الوضع الحالي لا يسمح بذلك في فبراير المقبل».

وذكرت ريسينبيك أنه «مع التغيير في شكل المهرجان عام 2021 ستتاح لنا فرصة لحماية صحة جميع الضيوف ودعم بداية جديدة في مجال صناعة السينما». ووفقاً للخطط الحالية يقام مهرجان الصيف في كل من دور السينما وفي الهواء الطلق على حد سواء.

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