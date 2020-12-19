مواليد المصابات بـ«كورونا» محصّنون

المصدر: (سنغافورة - رويترز)

كشفت دراسة سنغافورية نُشرت أمس أن الحوامل المصابات بمرض «كوفيد 19» لا يصبن بأعراض أشد عن سائر الفئات، فيما يكون لدى مواليدهن أجسام مضادة لفيروس كورونا. وخلصت الدراسة الصغيرة التي أجريت على 16 امرأة إلى عدم وجود أدلة على انتقال الفيروس من الأم إلى الجنين، ما يلقي الضوء على جانب من مرض «كوفيد 19» لا يزال غير معلوم على نحو ملائم على مستوى العالم.

وقالت شبكة أبحاث أمراض النساء والتوليد في سنغافورة في بيان «نتائج الدراسة مطمئنة. يكشف هذا أن نسبة الإصابة بـ«كوفيد 19» وشدته بين النساء الحوامل تماثل الوضع العام بين سائر الناس». وتعافت كل المشاركات في الدراسة من المرض. وفقدت اثنتان أجنتهما.

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