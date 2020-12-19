قوة جاذبية اصطناعية على متن المحطة الروسية

المصدر: (دبي - البيان)

عرض فلاديمير سولوفيوف، النائب الأول لكبير المصممين في مؤسسة «إينيرجيا» على مجلس الفضاء في أكاديمية العلوم الروسية، فكرة تركيب جهاز محاكاة الجاذبية على متن المحطة الفضائية الروسية، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم. ووفقاً له، سيساعد هذا الجهاز في الحفاظ على صحة رواد الفضاء العاملين على متن المحطة الفضائية الروسية الجديدة.

ومن جانبه، يقول أوليغ أورلوف، مدير معهد المشكلات الطبية الحيوية، «أريد لفت الانتباه إلى هذه المسألة والتأكيد بأنه تدرس حالياً مسألة إنشاء وحدة قابلة للتحويل مع جهاز طرد مركزي ذي نصف قطر صغير، كوسيلة لخلق جاذبية اصطناعية لاختبارها كوسيلة للوقاية».

وكما هو معروف، تعمل قوة الطرد المركزي بشكل مشابه لعمل قوة الجاذبية، وقد سبق أن اقترح العالم الروسي قسطنطين تسيولكوفسكي، تصميم المحطات الفضائية بحيث تدور حول محورها من أجل خلق قوة جاذبية اصطناعية على متنها. ولكن لا يخطط لجعل المحطة الفضائية الروسية الجديدة تدور حول محورها. لأنه لخلق قوة جاذبية على متنها، تحاكي قوة الجاذبية على الأرض، يجب أن تدور حول محورها بضع دورات في الثانية.

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