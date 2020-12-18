عينات من سطح القمر تصل إلى الصين

المصدر: (بكين - رويترز)

قال وو يان هوا نائب رئيس الإدارة الوطنية الصينية للفضاء إن بكين ستطلع بقية البلدان على بيانات وعينات جمعها مسبارها تشانغ-آه 5 من سطح القمر بموجب الأعراف الدولية، وإن كانت القيود الأمريكية «المؤسفة» التي تعرقل التعاون قد تحرم الولايات المتحدة من الاطلاع عليها.

وهبط المسبار في منطقة منغوليا الداخلية في شمال الصين أمس ويحمل أول عينات من صخور وتربة القمر يجلبها أي بلد منذ السبعينيات. وبهذا تصبح الصين ثالث دولة تحصل على عينات من القمر. وسيتمكن العلماء من فهم المزيد عن القمر ومكوناته بفضل المواد التي جمعها المسبار.

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