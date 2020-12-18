«بلوب» رباعي أوبرالي من غوغل بتقنية تعلّم الآلة

المصدر: (دبي - البيان)

طرح موقع غوغل مؤخراً تجربة موسيقية ممتعة تعرف بأوبرا «بلوب»، حيث يمكن، بفضل تعلم الآلة، جعل مجموعة زاهية من الكتل تتناغم سمعياً لتؤلف رباعي أوبرالي وفق الطلب. وقد أتى هذا الابتكار نتاج تعاون بين غوغل والفنان ديفيد لي وفق ما ذكر موقع «سي نت».

وتضم أوبرا «بلوب» مجموعة من أربع كتل ملونة هي البيس أو القرار والميزو-سوبرانو والسوبرانو والتينور، ويمكن تغيير حدتها وأصواتها عبر تحريكها صعوداً ونزولاً وإلى الأمام والوراء. باستخدام تعلم الآلة، تعمل الكتل تلقائياً على التناغم فيما بينها ويمكن تسجيل النغمات.

وقد تمت صياغة أصوات الكتل بناءً على أصوات مغنين أوبراليين حقيقيين، علماً أن ما يصدر عنها هو استعراض لتعلم الآلة مرتبط بما يمكن أن تكون عليه أصوات الأوبرا.

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