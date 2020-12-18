حوض سباحة يتحول إلى مساحة عمل في شنغهاي

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

حوّل مكتب «لاينهاوس» حوض سباحة تابعة لمبنى مكاتب في شنغهاي إلى مساحة عمل إضافية باستخدام أرضيات الفنيل الزرقاء والجلد باللون الخوخي والخشب بدرجات فاتحة.

وكان حوض السباحة جزءاً من مرافق اللياقة البدنية لموظفي مكاتب مركز جينغ أن كيري المصمم عام 2013. إلا أنه بالكاد كان تستخدم فطلب من مكتب «لاينهاوس» تحويلها إلى مساحة أكثر عملية. وتحولت بالتالي إلى مكان يضم عدداً من المقاعد ويستقبل الموظفين واجتماعاتهم اليومية إما فيما بينهم أو مع العملاء. وحافظ مكتب التصميم على شكل حوض السباحة إلا أنه قام بتجفيفه من المياه وتغطيته بأرضيات الفنيل.

وعلق ألكس موك، الشريك المؤسس لـ«لاينهاوس» على العملية بالقول: «لقد كانت فرصة رائعة للتلاعب بالمستويات المختلفة وهو أمر عادة ما لا تسمح به المساحات الداخلية».

وتمت تغطية السلالم التي كانت على جوانب حوض السباحة بالجلد لتصبح مقاعد جلوس. كما قرر مكتب التصميم الحفاظ على الشكل البيضاوي فوق حوض السباحة حيث يدخل الضوء وأشعة الشمس

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