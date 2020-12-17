ماذا يحدث عندما يموت مسافر على متن الطائرة؟

المصدر: وكالات

تساؤلات كثيرة تراود بعض الأشخاص بشأن عدد من المواقف المفاجأة التي تحدث على متن الطائرات أثناء تحليقها في السماء مثل حالات الوفاة.

ساندرا جيني كوون الموظفة السابقة في طيران Emirates، شرحت أنه في حالة وفاة مسافر أثناء الرحلة، يعمل أفراد الطاقم أولا بتغليف جثته في أكياس خاصة، توجد في جميع الطائرات تقريبا، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وفي المرحلة الثانية، بعد تغليف الجثة يجب على المضيفات نقل الجثة إلى أحد الصفوف الشاغرة أو إلى درجة رجال الأعمال، ولكن في حال كانت الطائرة ممتلئة بالركاب، يضطر الطاقم إلى ترك الراكب المتوفى في مكانه أو يتم نقله إلى مطبخ المضيفات.

وأوضحت ساندرا أنه لا يحق لأفراد الطاقم الإعلان رسميا عن الوفاة على متن الطائرة ولا يمكن القيام بذلك إلا من قبل السلطات المحلية بعد الهبوط.

وأشارت مضيفة الطيران إلى أنه في بعض الأحيان تنقل شركات الطيران الجثث في مقصورات الشحن.

وأنهت ساندرا حديثها قائلة: «لذلك، كن على علم أنه في المرة القادمة التي تسافر فيها إلى مكان ما، قد تكون هناك جثة شخص ما، أسفلك مباشرة».

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