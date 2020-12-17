هاتف يصور رحلة سقوطه الحر من الطائرة

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

هل تخيلت يوماً أن توقع هاتفك من يدك من على متن الطائرة، وهل سينجو أصلاً إن فعلت؟ بالطبع لا، حسب ما جاء في موقع «آسيانت نيوزأيبل». إلا أن المفاجأة الكبرى كانت حين أسقط رجل هاتفه الآيفون أثناء رحلة طيران، حيث لم ينجُ وحسب، بل تمكن من تسجيل فيديو السقوط الحر كاملاً، وصولاً إلى الأرض.

ويعود الهاتف للمخرج إرنستو غاليوتو، وقد تمكن من العثور عليه عن طريق نظام التموضع العالمي «جي بي إس»، حيث تبين له أنه لم يصب بأية أضرار بالغة، سوى بضع خدوش هنا وهناك. والأهم من ذلك، أنه صوّر رحلة السقوط التي قام المخرج بمشاركتها عبر قناته الخاصة على يوتيوب، لتنتشر بشكل فيروسي.

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