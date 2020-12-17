جبل جليدي يهدد جزيرة البطاريق والفقمات

المصدر: (دبي - البيان)

قد يصطدم أكبر جبل جليدي في العالم بجزيرة تسكنها طيور البطريق والفقمات، ما قد يتسبب في مجاعة جماعية بين صغار الحيوانات، وفق ما ذكر موقع «ساينس ألرت».

وانفصل الجبل الجليدي، المسمى A68a، عن الجرف الجليدي في أنتاركتيكا عام 2017. وينجرف شمالاً منذ ذلك الحين، والآن يقترب بشكل خطير من جزيرة جورجيا الجنوبية.

وتحطمت بعض أجزاء النهر الجليدي على طول الطريق، لكن A68a تحافظ على حجمها القياسي. ويبلغ طول الجبل الجليدي 151 كيلومتراً وعرضه 48 كيلومتراً. ويبلغ طول جزيرة جورجيا الجنوبية 169 كم وعرضها 38 كم.

ويمكن للجبل الجليدي أن يخترق الجرف تحت الماء، وهذا من شأنه أن يسحق الحياة البحرية في مسارها ويدمر النظام البيئي تحت الماء. ولكن غيريانت تارلينغ، عالم البيئة في هيئة المسح البريطانية للقارة القطبية الجنوبية، قال إنه نظراً لأن الجبل الجليدي ليس منخفضاً جداً في الماء، فهناك أيضاً احتمال أن ينزلق على طول قاع البحر دون أن يعلق حتى يصل تقريباً إلى شاطئ الجزيرة. ثم يمكن أن يبقى هناك لمدة 10 سنوات.

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