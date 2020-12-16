علماء يطورون جزيئاً صناعياً يقتل فيروس الإنفلونزا

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

طور باحثون من مدرسة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية المتخصصة في العلوم الطبيعية والهندسة جزيئاً اصطناعياً قادراً على قتل الفيروس المسبب للإنفلونزا. ويأملون أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى إيجاد علاج فعال بحسب البحث الذي نشرته مجلة «أدفانسد ساينس».

وقام العلماء في مختبر المواد النانوية للجزيئات الفائقة والواجهات التابع للمدرسة بالتعاون مع فريق برئاسة البروفيسورة كارولين تاباريل من قسم علم الأحياء الدقيقة والطب الجزيئي في جامعة جنيف بتصنيع مركب يقتل الفيروس المسبب للإنفلونزا.

وأشار فرانشيسكو ستيلاسي، البروفيسور الذي يرأس المواد النانوية للجزيئات الفائقة والواجهات إلى أن «خطر الإصابة بالجائحة يكون أعلى بوجود فيروس الإنفلونزا، ويضطر العلماء إلى تحديث وتطوير اللقاح سنوياً نظراً لتغير السلالة».

واعتمد العلماء مقاربة جديدة لجعل المركب فعالاً ضد الإنفلونزا وغير سام في الوقت عينه، وطوروا جزيئاً سكرياً معدلاً يحاكي غشاء الخلية ويخدع الفيروس ويجعله يلتصق به، ثم يمارس ضغطاً موضعياً ينتهي بتدميره».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز