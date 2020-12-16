60 مليون إسترليني لبناء مجمع سينمائي ضخم في إدنبره

المصدر: إعداد- فاتن صبح

قدم مكتب «ريتشارد مورفي» مخططات لبناء مجمع سينمائي ضخم بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني من أجل مهرجان إدنبره السينمائي الدولي. وسيحتل مبنى «نيو فيلمهاوس» الجديد وسط ساحة المهرجانات «فيستيفال سكوير» وسيشكل «المرجع المعلم الجديد للأفلام» بحسب موقع «أرشيتكتس جورنال».

أما ارتفاع المبنى وبعد أربعة أشهر من الاستشارات فانخفض من 11 إلى تسعة طوابق على أن يضم المجمع خمس شاشات بدلاً من ست إضافةً إلى مساحة على سطح المبنى للفعاليات. إلا أن كلفة المشروع ارتفعت عشرة ملايين جنيه استرليني بعد أن كانت التقديرات في الربيع الماضي تشير إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يجذب «نيو فيلمهاوس» أكثر من 800 ألف زائر سنوياً وسيعمل على أساس صافي صفر كربون منذ اليوم الأول للافتتاح.

ويتوقع أن تبدأ أعمال البناء في عام 2023 على أن يكتمل المشروع بحلول 2025.

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