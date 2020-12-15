طوابير لشراء "دونات أبوظبي" في إسرائيل

المصدر: البيان الإلكتروني

يقف الزبائن في طوابير أمام مخبز ومقهى "كادوش" في القدس لشراء "دونات أبوظبي"، وهو حلوى بنكهة التمر والذي يعتبر وسيلة للتعبير عن "الامتنان لعملية السلام" بين الإمارات وإسرائيل.

دونات أبوظبي، المعروف باسم "سوفغانيوت" باللغة العبرية، طعام يشتهر تناوله في إسرائيل خلال عطلة عيد الأنوار والتي يتناول فيها اليهود بشكل تقليدي طعاماً مقلياً. وقد أضاف الطاهيان إيتسيك وكيرين كادوش لمسة جديدة لحلوى العيد هذه العام.

ويقوم ملاّك المطعم بحشو الدونات بكريمة مستخلصة من تمور مستوردة من أبوظبي، وأصبح الدونات بعدها يُعرف بـ "دونات أبوظبي".



و"دونات أبوظبي" يباع بنحو 25 درهماً مقارنةً بأنواع الدونات الأخرى التي تباع بنحو 20 درهماً

وقال أحد ملاّك المطعم والذي يدعى إتزيك كادوش "الأحد"، إن المنتج الجديد وسيلة للتعبير عن "الامتنان لعملية السلام" التي شرعت فيها الإمارات وإسرائيل.

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