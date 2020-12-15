عطل كبير يطال خدمات غوغل في العالم

المصدر: (باريس - أ ف ب)

خرجت خدمات غوغل بما فيها البريد الإلكتروني و«يوتيوب» عن الخدمة في أنحاء واسعة من العالم أمس جرّاء عطل كبير.

وبدأت ترد تقارير عن العطل من قبل مستخدمي الإنترنت من مناطق مختلفة في العالم حوالي الساعة 11,50 ت غ، بحسب موقع «داون ديتيكتر» المتخصص.

وفي غضون دقائق، غصّت مواقع التواصل الاجتماعي بوسوم تتحدّث عن توقف غوغل ويوتيوب في وقت حاول ملايين مستخدمي الإنترنت بلا جدوى الوصول إلى خدمة البحث الأمريكية. وأشارت غوغل إلى أن العطل أثّر على جميع خدماتها لدى «معظم» المستخدمين.

لكن بحلول الساعة 12,30 ت غ، أعلنت غوغل أن خدماتها بدأت تعود لدى بعض المستخدمين.

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