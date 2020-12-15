اعتقال رجل ارتقى جناح طائرة

المصدر: (دبي - البيان)

ذكرت شبكة «سي أن أن» الأمريكية أن السلطات في مدينة لاس فيغاس أوقفت شخصاً واقتادته إلى الحبس الاحتياطي بعدما صعد على جناح طائرة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» في مطار لاس فيغاس.

وقالت الشركة في بيان إن الرحلة كانت تستعد للإقلاع من مطار ماكاران الدولي في لاس فيغاس إلى بورتلاند عندما لاحظ الطيار شيئاً غريباً، وهو شخص قادم نحو الطائرة. وسارع الطيار إلى إبلاغ برج المراقبة بالحادثة الغربية، ولم تتمكن السلطات من اعتقال هذا الشاب إلا عندما صعد جناح الطائرة.

وكان الشاب قد قفز عن السياج المحيط بالمطار وواصل طريقه نحو إحدى الطائرات. ووثق فيديو التقطه أحد الركاب الشاب جالساً على جناح الطائرة النفاثة. ويظهر مقطع فيديو الشاب يمشي على الجناح قبل أن يجلس عليه، وفي وقت لاحق اعتقلته الشرطة نظراً لفعلته.

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