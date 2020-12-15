اكتشاف أثري مرعب في المكسيك

المصدر: (دبي - البيان)

اكتشف علماء آثار، 119 جمجمة بشرية مرصوصة بشكل متلاصق، ومكونة ما يشبه البرج، تعود لحضارة الأزتيك في المكسيك، وفق ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».

ويأتي اكتشاف «برج الجماجم» الجديد، بعد أن كان العلماء قد اكتشفوا في وقت سابق، قرابة 500 جمجمة في نفس الموقع، وفقاً للمعهد الوطني للأنثروبولوجي والتاريخ في المكسيك.

وعثر العلماء على البرج في منطقة نائية قرب ميكسيكو سيتي، ويمثل عرفاً «مرعباً»، مارسه زعماء الأزتيك، وهو تجميع جماجم الأشخاص الذين يتم التضحية بهم، بحيث تظل باقية للذكرى.

ووفقاً للعلماء، فإن الجماجم تعود إلى ما بين عامي 1486 و1502، وعثر عليها في ما كان يعرف باسم مدينة تينوختيتلان.

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