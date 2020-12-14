روبوت على شكل أخطبوط يسير ويتسلق وينقل الأشياء

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

طور فريق من الباحثين بجامعة «نورث ويسترن» في ولاية إلينوي الأمريكية روبوتاً مصنوعاً من مواد مرنة، يمكنه السير بسرعة الإنسان وتسلق الأماكن المرتفعة ونقل الأشياء من مكان إلى آخر.

وأفاد الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور» المتخصص في التكنولوجيا بأن الروبوت الذي يصل طوله إلى عدة سنتيمترات يمكنه الحركة من دون أجهزة معقدة، حيث يتم تنشيطه بواسطة إشارات ضوئية ويتحرك اعتماداً على طاقة المجالات المغناطيسية. ويشبه الروبوت أخطبوطاً له أربع أرجل، ويمكنه العمل داخل خزان ممتلئ بالماء، ما يجعله مثالياً للوظائف البحرية.

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