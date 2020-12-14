مسرحية غنائية عبر «تيك توك» تحية لفيلم «راتاتوي»

المصدر: نيويورك - أ ف ب

أثارت أغنية تكريمية لفيلم الرسوم المتحركة «راتاتوي»، حماس أعضاء شبكة التواصل الاجتماعي «تيك توك»، فتخيلوا مسرحية موسيقية غنائية مخصصة لمغامرات الجرذ ريمي، في مشروع يتوقع أن يرى النور في الأول من يناير المقبل، بمشاركة محترفين من برودواي.

وكانت بداية التفكير بالمشروع أغنية عن ريمي، بعنوان «فأر أحلامي»، ضمن مقطع فيديو نشرته على «تيك توك» في أغسطس الفائت، إميلي جاكوبسن، وهي معلّمة اللغة الإنجليزية في مدرسة ابتدائية بشمالي ولاية نيويورك.

وسرعان ما بادر دانيال مرتزلافت، وهو ملحّن محترف، يعمل في مجال الاستعراضات الموسيقية، إلى إعادة تنسيق هذه الأغنية، التي تبلغ مدتها بضعة ثوانٍ فحسب، ونشرها على «تيك توك» أيضاً، ثم أطلق فكرة مسرحية موسيقية كاملة مخصصة للفأر الظريف.

وما كان من «تيك توك» عندها، إلا أن تلقّفت الفكرة، وراحت مئات مقاطع الفيديو تنهال على الشبكة وتُنشر عليها، حتى أصبح المشروع ظاهرة.

وتبنّت شركة «سيفيو» للإنتاج المسرحي والتلفزيوني والسينمائي، المشروع، مبدية عزمها على تحويله إنتاجاً حقيقياً، سيبثّ عبر الإنترنت في الأول من يناير. وقد حظي هذا المشروع بمباركة شركة «ديزني»، التي تتبع لها «بيكسار»، منتجة «راتاتوي».

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