«فيرجن غالاكتيك» تلغي رحلة تجريبية

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

اضطرت سفينة «سبايس شيب تو» الفضائية التابعة لشركة «فيرجن غالاكتيك» والمخصصة لنقل الركاب إلى الفضاء، لإلغاء رحلة تجريبية، أول من أمس، بعد حدوث عطل تقني، وفق ما أعلنت الشركة التي أكدت عودة ملاحي المركبة بسلام إلى الأرض.

وكانت شركة السياحة الفضائية التي يملكها ريتشارد برانسون، التي تتحضر لتسيير رحلات سياحية إلى الفضاء العام المقبل، تختبر مقصورة الركاب والمثبتات الأفقية وأجهزة التحكم بالطيران. ومن المتوقع أن تسيّر «سبايس شيب تو» أول رحلة مأهولة بالركاب إلى الفضاء عام 2021.

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