المواد من صنع البشر تزن أكثر من كل الحياة على الأرض مجتمعة

المصدر: (دبي - البيان)

أفاد عدد من العلماء بأن المواد من صنع الإنسان، تزن الآن أكثر من كل الحياة على الأرض مجتمعة، حيث ينتج البشر 30 مليار طن من المواد سنوياً، ما يجعل البيئة المبنية أكثر ثقلاً من كتلة الحياة على الكوكب.

وذكر موقع مؤسسة «سميثسونيان» الأمريكية، أن البشر يتركون جماعياً، بصمة بيئية هائلة في الكوكب، والأدلة على ذلك في كل مكان، حيث يتم تجريف الغابات لإنشاء طرق سريعة، وتواصل المدن نموها، ويجري تعبيد الطرق لاستيعاب ملايين السيارات، فيما يتغلغل تلوث البلاستيك في كل النظام البيئي على وجه الأرض.

ونقل الموقع عن ساندرا لافيل في صحيفة «الغارديان»، قولها: إن كل تلك المواد التي صنعها الإنسان، مثل الفولاذ والخرسانة والبلاستيك، تفوق الآن كل أشكال الحياة على الأرض.

وقدر فريق العلماء في تقرير نُشر في مجلة «نايتشور»، أنه يكون حجم المواد من صنع الإنسان قد بلغ في عام 2020، نحو 1.1 تريليون طن، وهو ما يتجاوز كل الكائنات الحية على الكوكب، أي البشر والبكتيريا والنبات والحيوانات مجتمعة. وتمثل الخرسانة، وهي لبنة مدننا وبلداتنا، القسم الأكبر من الكتلة، يليها الصلب والحصى والطوب والإسفلت، كما يشكل البلاستيك لاعباً رئيساً في قلب الميزان.

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