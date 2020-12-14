«عطسة العجوز» لبانكسي ترفع سعر مبنى

المصدر: (دبي - البيان)

بعد اعتراف رسام الشارع البريطاني الغامض «بانكسي»، بأن جدارية «عطسة العجوز» على مبنى منفصل في بريستول من إبداعه، تراجعت مالكة المبنى عن بيعه أخيراً، حيث من المرجح أن يكون سعره قد ارتفع بشكل كبير الآن.

وذكر موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن العقار قُدر سعره بنحو 300 ألف جنيه استرليني، وكان من المقرر تبادل عقد البيع الأسبوع المقبل، لكن صاحبته إيلين ماكين (57 عاماً)، قررت عدم الانتقال، بعد أن أكد فنان الشارع أن العمل الذي رسمه على جانب منزلها له، وفقاً لقناة «أي تي في».

ويقدر أحد الخبراء أن يرفع العمل الفني سعر العقار المطلي باللون الأزرق إلى نحو 5 ملايين جينه استرليني. فالحشود كانت تتجمع حول شارع فالي في توترداون ببرستول، منذ ظهور القطعة لأول مرة للاستمتاع بهذا العمل الفني.

القطعة الفنية تحمل عنوان «أتشو!» وقد ظهرت لأول مرة على الجدار الخارجي للملكية العقارية شبه المنفصلة نهار الخميس الماضي. ويعتقد أن مسقط رأس الفنان نفسه يقع في هذا الشارع الذي يعد أكثر شوارع المنطقة انحداراً، وقد رسم العجوز وهي تعطس، ما ترك تأثيراً كما لو أنها تنفخ المنازل الملاصقة.

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