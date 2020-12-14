عمال ينهبون مصنعاً لهواتف آي فون في الهند

المصدر: (بنغالور - أ ف ب)

أوقف نحو مئة شخص في الهند بعد نهب مصنع لهواتف آي فون في جنوب البلاد على يد عماله الغاضبين، والذين أكدوا أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر وأنه يتمّ استغلالهم.

وحصل الشغب أول من أمس، في مصنع مجموعة «ويسترون انفوكوم» التايوانية في ضاحية بنغالور.

وأظهرت مشاهد التُقطت في المكان نوافذ محطمة وسيارات منقلبة. وتم تكسير كاميرات المراقبة ومصابيح ومراوح وأُحرقت سيارة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن موظفين كانوا يشتكون من عدم تقاضيهم رواتبهم منذ أربعة أشهر وأنهم أُرغموا على العمل لساعات إضافية.

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