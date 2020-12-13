استوكهولم لم ترَ الشمس منذ مطلع ديسمبر

المصدر: (استوكهولم - أ ف ب)

لم ترَ العاصمة السويدية استوكهولم الشمس، ولو لساعة واحدة في ديسمبر، إذ لا يزال عدّاد معهد الساعات التي شهدت إشراقاً للشمس عالقاً عند نقطة الصفر.

وقال عالم المناخ في معهد الأرصاد الجوية، لينوس كارلسون «مطلع ديسمبر، كان غائماً بأقل تعبير».

وقد بزغ نهار يوم الخميس عند الساعة 08,33، وحل الظلام عند الساعة 14,48 في العاصمة السويدية، لكن من دون أي أثر للشمس التي لم ترها استوكهولم منذ أكثر من عشرة أيام، إذ لم تسجل أي ساعة توصف بأنها مشمسة منذ مطلع الشهر الجاري.

وفي المعدل، تسجل استوكهولم 33 ساعة شمس خلال شهر ديسمبر بالكامل.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز