رقائق صفار بيض البط تغزو أمريكا

المصدر: (إعداد: نهى حوا)

انطلقت نكهة صفار بيض البط المملح مع رقائق البطاطس في الأسواق أخيراً لتغير الأذواق، بل أصبحت مفتاح النجاح العالمي لإحدى العلامات التجارية.

ووفقاً لموقع مجلة «فوربس» الأمريكية، يعد صفار بيض البط المملح مكوناً شائع الاستخدام في البلدان الآسيوية، مثل أندونيسيا والصين وسنغافورة. وهذا المكون ساهم في تطوير شركة أطعمة خفيفة إلى مؤسسة عالمية، استغرق الأمر ست سنوات لكي تبيع الشركة منتجاتها من البيض المملح ليس فقط في موطنها الأصلي، ولكن أيضا في تايلند والفلبين وفيتنام وبروناي والإمارات والصين وتايوان وهونغ كونغ.

مع ذلك، فإن نجاحها الأخير في الولايات المتحدة يعد الأكثر إثارة للاهتمام. فقد كانت الشركة منذ 2016، تنجح في فتح أسواق جديدة لها في آسيا عبر تشييد المتاجر، لكن مقاربتها للسوق الأمريكي كانت مختلفة، إذ بدأت تبيع في المقاهي وعبر موزعين على الساحلين الغربي والشرقي للبلاد كذلك عبر الموقع الإلكتروني، ويقدر الآن أن 60 إلى 70 % من مواقع تجارة التجزئة عبر الولايات المتحدة تحمل حالياً تلك العلامة التجارية.

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