مطعم موظفوه بالكامل من أصحاب الهمم

المصدر: (إعداد: نهى حوا)

يدرب مطعم في هونغ كونغ موظفين من أصحاب الهمم على كيفية إعداد الطعام والطهي وخدمة الزبائن، بهدف مساعدتهم على إيجاد وظائف بقطاع الطعام لاحقاً.

ويُعرف المطعم الواقع في حي «مونغ كو» الصاخب، بتقديمه مجموعة من المأكولات السنغافورية، لكن ما يميزه فعلياً عن غيره من المطاعم، هو أنه مؤسسة اجتماعية تدار بالكامل تقريباً من قبل موظفين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية، وهو ما يجذب الزبائن إليه.

يقول مؤسس المطعم السنغافوري، كوه سينج تشون، عن المطعم الذي أطلقه وأسماه «مطعم الكرامة»: «من المهم مساعدة أصحاب الهمم لأنهم في أسفل هرم المجتمع».

داخل المطعم، يتم تشغيل حجرة المشروبات من قبل موظف أصم، حيث تشجع المخططات المطبوعة على المنضدة الزبائن على تعلم لغة إشارة بسيطة تتعلق بطلبات المشروبات، فيما يقوم موظف مصاب بالتوحد بتعريف الزبائن بالأطباق عند منضدة الأرز، وقد وجد مينغ تشونغ الذي يعاني من إعاقة بصرية عملاً كمساعد إداري، واكتسبت كارول وونغ التي تعاني من إعاقة ذهنية مهارات العمل بالسكاكين مما يؤهلها لأدوار في إعداد الطعام.

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