«درون» تقصف أعشاش الدبابير باللهب

المصدر: (دبي - البيان)

شهدت منطقة وسط الصين مشهداً مثيراً أخيراً، حين تم تحويل طائرة من دون طيار (درون) إلى قاذفة لهب طائرة في حملة نارية للقضاء على أكثر من 100 عش للدبابير.

ووفق «أسوشيتد برس» فقد تعاونت مجموعة «بلو سكاي ريسكيو»، وهي مجموعة تطوعية تقوم بعمليات بحث وإنقاذ وغيرها من أعمال الطوارئ، مع قرويين في مقاطعة تشونغ بالقرب من مدينة تشونغتشينغ، وجمع القرويون 80 ألف يوان (12200 دولار) لشراء طائرة من دون طيار، وتجهيزها بخزان بنزين وفوهة بطول الذراع.

وتُظهر مقاطع مصورة مهمة قامت بها الطائرة أخيراً. إذ تحوم الطائرة فوق خلية بحجم حقيبة سفر قبل أن تنقلب لأسفل. وحين يفعل مشغل الطائرة مفتاح الإشعال، تطلق الطائرة رشقات نار على الخلية.

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