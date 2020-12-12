طلاب مدرسة سعودية يتغيبون كلهم عن الدوام بسبب طلوعهم للبر!

المصدر: البيان - أحمد قوجة

نشر أحد الناشطين السعوديين في وسائل التواصل الاجتماعي، صورة طريفة لرسالة بعث بها مدير إحدى المدارس السعودية في مدينة بريدة، يشير فيها إلى تغيب جميع الطلاب عن المدرسة بسبب طلوعهم مع أهاليهم إلى البر.

ويظهر في الرسالة التي نشرها حساب "الزمن الجميل" في تويتر أن مدير مدرسة الغماس غرب مدينة بريدة أرسل خطاباً إلى مدير تعليم القصيم يقول فيه: "مدرستنا ما فيها طلاب لأنهم طالعين للبر مع أهلهم"..

وأشار ناشر الخطاب إلى أن الرسالة أرسلت بتاريخ ١٣٧٩/٩/١ هجرية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز