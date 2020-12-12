«سايبربانك 2077» مليئة بالأخطاء

المصدر: (وارسو - أ ف ب)

أُطلِقَت الخميس رسمياً في كل أنحاء العالم لعبة الفيديو المرتقبة «سايبربانك 2077» التي أنتجتها شركة «سي دي بروجكت رد» البولندية، بينما ترافق طرحها في الأسواق بعد تأجيلات متتالية حملة ترويجية واسعة.

ولاحظ موقع «ميتاكريتيك. كوم» أن «سايبربانك 2077» قوبلت بالإشادة من النقاد عالمياً، فيما رأى موقع «ذا ديجيتال فيكس» أنها «تنقل عالم ألعاب الفيديو إلى جيل جديد». ووصفها موقع «غيم بلوغ» الفرنسي بأنها «تحفة فنية» إلا أن النقاد أجمعوا على وجود عدد هائل من الأخطاء في اللعبة، حتى إن البعض ذهب إلى حد اقتراح تأجيل شراء اللعبة لأشهر عدة حتى إجراء التصحيحات اللازمة عليها.

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