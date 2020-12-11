جزيرة ياس تضيء باللون الأزرق احتفاءً بأبطال خط الدفاع الأول

المصدر: أبوظبي ــ البيان

كشفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن إضاءتها لمعالمها باللون الأزرق احتفاءً وتكريماً لأبطال خط الدفاع الأول في دولة الإمارات على جهودهم في مكافحة وباء فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2020، إلى جانب تقديم 600 تذكرة للأبطال وعائلاتهم لحضور السباق.

وستضيئ جزيرة ياس معالمها باللون الأزرق طوال أيام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، بما في ذلك مدنها الترفيهية الحائزة على جوائز عالمية مرموقة والتي تشمل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، و"كلايم أبوظبي"، إلى جانب حلبة مرسى ياس، وياس مول، وفندق راديسون بلو أبوظبي جزيرة ياس، وكراون بلازا أبوظبي - جزيرة ياس، وفندق روتانا جزيرة ياس، وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس.

كما ستقدم الوجهة تذاكر دخول حصرية للاستمتاع بزيارة إحدى المدن الترفيهية في جزيرة ياس بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي لأبطال خط الدفاع الأول وعائلاتهم.

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