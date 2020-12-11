توفيت زوجته الشابة .. فلم يتحمل 30 يوماً دونها

المصدر: البيان الإلكتروني

امتنع شاب ثلاثيين عن الطعام لمدة 3 أيام، ثم شنق نفسه داخل منزله في حلوان المصرية، حزنًا على فراق زوجته وموتها منذ 30 يومًا بمرض مزمن، وبحسب أسرة الشاب، فإنه تعرض لحالة نفسية سيئة بعد فراق حبيبته التي تزوجها بعد قصة حب قوية جمعتهما لمدة 4 سنوات قبل الزواج، واستمرت حتى رحيلها.

بكاء متواصل وانقطاع عن عمله كسائق، وإهمال متطلباته الشخصية، كانت أبرز المشاهد التي لاحظت الأسرة عليها الشاب متأثرًا بفقدان حبيبته، فتدخلت وحاولت تخفيف الأحزان عنه وإخراجه من تلك الحالة السيئة، لكن دون جدوى، إذ كان يقضي ساعات طويلة من يومه معزولًا في غرفته، حتى انتهى به المطاف إلى الامتناع عن الطعام، وصنع مشنقة لنفسه، وانتحر داخل الغرفة، وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

ترك الشاب رسالة كتبها على ورقة في غرفته قبل أن يلحق بزوجته منتحرًا: "معاكي سأكون أفضل من الحياة البائسة"، وأكد عدد من أفراد الأسرة في محضر الشرطة، أن الحادث ليس فيه شبهة جنائية، وأن الشاب محبوب من الجميع وليس له أي خصوم أو عداوات تتسبب في الانتقام منه بقتله.

وأشاروا إلى أنه كان يعاني من حالة اكتئاب شديدة، بعد وفاة زوجته التي كان يحبها حبًا شديدًا بسبب معاناتها من مرض مزمن، وأنه كان يقضي أغلب أوقات يومه معزولا في غرفته، كما أنه امتنع عن النزول للعمل.

ناظرت النيابة العامة جثمان الشاب، فوجدت آثار خنق حول رقبته، ويرتدي ملابسه كاملة، فانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمانه لبيان أسباب الوفاة، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، واستدعت أسرته لسماع أقوالها، وأكد والده أن نجله انتحر بسبب معاناته من الاكتئاب والعزلة بعد موت زوجته.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز