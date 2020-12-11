طالبة تطلق تجربة زراعية إلى الفضاء

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

صممت طالبة بالسنة الأولى في جامعة ستكتون بنيوجيرسي بالولايات المتحدة تجربة زراعية انطلقت إلى الفضاء أخيراً، بهدف معرفة ما إذا كانت البازيلاء قادرة على تخصيب نفسها من خلال تثبيت النيتروجين في بيئة الجاذبية الصغرى.

وأفاد موقع «نيو جيرسي. كوم» أن إطلاق تجربة الطالبة، صوفيا براداتش، إلى محطة الفضاء الدولية جرى ضمن مهمة وكالة «ناسا» التي كان من الممكن مشاهدتها بالبث المباشر.

وعن أهمية التجربة، أفاد بيان صادر عن الجامعة، أن إيجاد حديقة فضائية يساعد رواد الفضاء في زراعة طعامهم بأنفسهم، ذلك أن المساحة محدودة في محطة الفضاء الدولية، وتخزين أكياس الأسمدة للرحلات الفضائية الطويلة ليس أمراً واقعياً. ولهذا السبب، تختبر تجربة الطالبة عملية تثبيت النيتروجين، وهي عملية تسميد طبيعية.

وذكر بيان الجامعة أن التجربة ستجرى في أنابيب اختبار، أحدهما سيذهب إلى الفضاء والآخر سيبقى على الأرض، وبعد المهمة سيتم قياس تثبيت النيتروجين في كلا السيناريوهين ومقارنة المعدلات.

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