هدايا عيد الميلاد في مهب «كورونا»

المصدر: (غزة - رويترز)

في الفترة التي تسبق عيد الميلاد من كل عام، يعرض الصائغ الفلسطيني ميلاد العمش تماثيل ذهبية صغيرة لبابا نويل ونماذج مصغرة لأشجار عيد الميلاد في محله بمدينة غزة. لكن جائحة «كورونا» أدت إلى انصراف العملاء التقليديين هذه السنة عن سوق الذهب، الذي تأسس منذ نحو 500 عام، وهو عبارة عن ممر ضيق تصطف على جانبيه محلات صغيرة تحت سقف مقبب.

ويقول العمش إن أعماله تراجعت بمقدار النصف مقارنة بنفس الفترة عام 2019. وأوضح الصائغ الفلسطيني، أنه ورث هذا العمل أباً عن جد. وفاقمت الجائحة المصاعب الاقتصادية في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتفرض عليه إسرائيل حصاراً. كما تفرض مصر أيضاً قيوداً على حدود القطاع متذرعة بمخاوف أمنية.

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