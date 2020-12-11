«بصيرة» جديدة في سلوك الثقوب السوداء

المصدر: (دبي - البيان)

اكتشف فريق دولي من العلماء أن الثقوب السوداء يمكن أن تنمي هياكل شبيهة بالشعر، إذا كانت تدور بسرعة كافية، ما يوفر رؤى جديدة على هامش فهمنا للكون.

وفي دراسة جديدة، استخدم الباحثون محاكاة عددية أشارت إلى أن الثقوب السوداء يمكن أن تدفع تلقائياً ما وُصف بالشعر (يُعرف أيضاً باسم الحقل القياسي)، بمجرد وصولها إلى سرعة دوران معينة، حسب موقع روسيا اليوم. وهذه البصيرة الجديدة في سلوك الثقوب السوداء سريعة الدوران أو النجوم النيوترونية، ستأتي كامتداد لنظرية أينشتاين في الجاذبية.

وقال ألكسندرو ديمو، عالم الفيزياء الفلكية في SISSA وINFN والمعد الأول للورقة البحثية: «بينما قدمت الدراسات السابقة بالفعل أمثلة على حلول الثقوب السوداء «المشعرة»، أظهرنا لأول مرة، بفضل المحاكاة العددية، أن الثقوب السوداء يمكنها إنماء تلقائياً أبسط شكل من الشعر الدائم (حقل عددي) بمجرد أن تبدأ في الدوران بسرعة كافية».

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