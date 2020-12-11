السعال والعطاس «قنابل ذرية صغيرة»

المصدر: (دبي - البيان)

حذر باحثو جامعة Loughborough من أن السعال والعطاس يعملان مثل «قنابل ذرية صغيرة» تتجاوز مترين بانتظام، حسب موقع روسيا اليوم. وفي دراستهم، ابتكر الفريق نموذجاً رياضياً أظهر أن بعض القطرات يمكن أن تطير لمسافة تزيد على 3.5 أمتار بسبب ظاهرة تُعرف باسم دوامة الطفو - وهي الحركة المضطربة للهواء الساخن الكثيف الذي نطرده مع القطرات عند السعال أو العطس.

وقال الدكتور إميليانو رينزي، الذي قاد الدراسة: «في غالبية تحليلاتنا، تشير التنبؤات التي قدمها نموذجنا إلى أن أكبر القطرات تتجاوز باستمرار النطاقات الأفقية البالغة مترين من المصدر قبل الاستقرار على الأرض. وفي بعض الحالات، يتم دفع القطرات بما يزيد عن 3.5 أمتار.

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