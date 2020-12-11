«ستارشيب» أقلع وارتفع... ثم تحطّم

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

تحطّم أول من أمس نموذج أوليّ لصاروخ «ستارشيب» العملاق الذي تعتزم تصنيعه مستقبلاً شركة «سبايس إكس»، وأحدث تحطّمه على الأرض كرة نار كبيرة رغم نجاح تجربة إقلاعه وارتفاعه انطلاقاً من ساحل تكساس. وكتبت «سبايس إكس» تحت صورة الصاروخ المتفحم «اختبار رائع. مبروك لفريق ستارشيب». وتعتزم الشركة إرسال «ستارشيب» مستقبلاً إلى المريخ.

وغرّد مؤسس «سبايس إكس» إيلون ماسك: «أيها المريخ، نحن هنا!». وأوضح أن سبب تحطّم النموذج الأولي هو أن سرعة هبوطه كانت كبيرة جداً. لكنه أبدى ارتياحه لنجاح مختلف مراحل التجربة، سواء في ما يتعلق بصعود الصاروخ أو بالتغيير في موضع الارتفاع أو بدقة المسار وصولاً إلى نقطة الهبوط. وأضاف «لدينا كل البيانات التي نحتاج إليها! تهانينا لفريق سبايس إكس».

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