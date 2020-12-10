كسب ماسة عيار 14.98 قيراطاً بـ3 دولارات

المصدر: (دبي - البيان)

كشف مزارع من السكان الأصليين في الهند أن حياته تغيرت كلياً بعد أن عثر على قطعة من الألماس عيار 14.98 قيراطاً في قطعة أرض مساحتها 100 متر مربع، كما ذكر موقع «روسيا اليوم».

وعثر لاخان ياداف (45 عاماً) على الماسة في أرض استأجرها الشهر الماضي مقابل 200 روبية فقط (2.70 دولار) في ماديا براديش، وفقاً لتقارير «تايمز أوف إنديا».

وبيع الحجر الكريم بالمزاد العلني في 5 ديسمبر مقابل أكثر من 6 ملايين روبية، ما يزيد قليلاً عن 80 ألف دولار.

وقال ياداف لصحيفة «تايمز أوف إنديا» يوم الأحد، إنه كان يحاول حرث الأرض فقط عندما رأى الوهج غير العادي، مشيراً إلى أن الكنز المدفون كشف عن نفسه في حفنة من التراب، وأنه كاد يخطئ في اعتبار الجوهرة الثمينة حصاة، ثم التقط الحجر وتأكد من ذهابه إلى مكتب الماس الإقليمي، أنه ماسة، وهكذا بين عشية وضحاها، أصبح «مليونيراً»، قائلاً: «لقد تغيرت حياتي».

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