متحجرة نمر من 40 مليون سنة تباع خلال دقيقة

المصدر: (جنيف - أ ف ب)

بيع هيكل عظمي شبه مكتمل لنمر سيفي عائد إلى حوالي 40 مليون سنة، أول من أمس، في مزاد علني في جنيف في مقابل حوالي 85 ألف دولار.

هذا الهيكل الذي اكتُشف العام الماضي في ولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة، بيع إثر مزايدات لم تطل أكثر من دقيقة، خلال جلسة مزاد على قطع من التاريخ الطبيعي نظم في دار المزادات «أوتيل دي فانت» في جنيف.

وقالت الناطقة باسم دار المزادات فاني مونكورجيه، إن هيكل النمر السيفي بيع في مقابل 60 ألف فرنك سويسري (حوالي 68 ألف دولار)، «ويبلغ سعره مع العمولة 74862 فرنكاً سويسرياً (84330 دولاراً)»، مشيرة إلى أن المشتري هو سويسري.

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