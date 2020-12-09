اللوفر يقيم مزاداً لحضور فحص «الموناليزا» السنوي

المصدر: باريس - رويترز

مع عزوف الزوار عن متحف اللوفر، بسبب جائحة «كوفيد 19»، قرر المتحف الفرنسي العريق، إقامة مزاد على حضور الفحص السنوي للوحة الموناليزا، وذلك للمساعدة على سد فجوة في الإيرادات.

وسيحصل من يتقدم بأعلى سعر، على فرصة حضور الفحص السنوي لرائعة ليوناردو دافينشي، التي عادة ما لا ينجح المرء إلا في اقتناص نظرة سريعة عليها، وسط حشود الزوار.

ومن بين المعروضات في المزاد، التي يصل عددها إلى 24، لوحة زيتية رسمها الفنان بيير سولاج عام 1962، وفرصة الذهاب في جولة على سطح قصر اللوفر، الذي يرجع تاريخه إلى 800 عام، بصحبة فنان الشارع الفرنسي جيه.آر.

وقال يان لو توييه، أحد مسؤولين المتحف «يعاني اللوفر، شأنه في ذلك شأن كل المتاحف الكبرى، على مستوى العالم».

وفي كل عام، يتم إنزال الموناليزا من مكانها في اللوفر، لإجراء فحص سريع عليها.

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