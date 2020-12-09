العثور على هيكل عظمي في حفرة موقع أثري ببريطانيا

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

عثر علماء الآثار على هيكل عظمي داخل حفرة، أثناء التنقيب في موقع أثري في إنجلترا، في موقع يحوي أيضاً بقايا مدافن رومانية، ومن العصر البرونزي.

وأفادت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أن الهيكل العظمي الذي وُجد في منطقة «بيشوبز ستورتفورد» بمقاطعة هيرتفوردشاير، كان مائلاً إلى جانب الحفرة بساقين ممددتين. وقد عثر عليه العلماء ملقى في قاع حفرة بعمق مترين تقريباً، خلال تنقيبهم على طريق «ويتنغتون»، وعثروا أيضاً على مدافن من العصر البرونزي والروماني، تضم مواد ذات الصلة.

ونقلت «إندبندنت» عن مديرة مشروع الحفريات، لويز موان، في منظمة «أكسفورد أركيولوجيكال إيست»، قولها إن الموقع كان «مكاناً مقدساً» لمئات السنين، معربة عن أملها في أن يكشف التحليل المختبري لاحقاً، عمر صاحب الهيكل العظمي، وإلى أن يتم ذلك، قالت إنه سيبقى لغزاً، وهو ما يطرح التساؤلات عما إذا كان قد سقط، أو تم وضعه هناك وردمت الحفرة، أم أنه كان يعتبر منحرفاً لسبب ما، فتركوه عمداً في الحفرة.

وكانت الحفريات قد بدأت في عام 2019، وفقاً لـ «إندبنتدنت»، لكن موجودات الحفريات لم يكشف عنها حتى الآن.

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