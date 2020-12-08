نيويورك تحول أكشاك الهواتف لأعمال فنية

المصدر: (نيويورك - د ب أ)

تستعد نيويورك لتوديع قطعها الأخيرة من أكشاك الهواتف العامة بتحويلها إلى أعمال صغيرة من فن الشارع. وأعاد فنانون مثل باتي سميث وإيفون رينر وجيمي دورهام وهانز هاكه، تصميم الأكشاك الأخيرة المتبقية في شوارع نيويورك. ويستخدم الكثير من الفنانين الأجزاء الخارجية من الأكشاك الواقعة في سيكسث أفينيو في مانهاتن على أنها لوحات.

وبحسب صالة «كورامانزوتو جاليري» التي تستضيف معرض مفتوحاً لها، ستظل الأعمال معروضة حتى الثالث من يناير المقبل. وبعد فترة قصيرة، سوف يفكك مجلس مدينة نيويورك الأكشاك مثلما تم الإعلان مسبقاً. وتريد المدينة إقامة مراكز «واي فاي» مكانها للإنترنت المجاني.

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