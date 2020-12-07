«نافورة دبي - الألعاب المائية».. تجارب مائية زاخرة بالمتعة

المصدر: دبي - البيان

ضمن التوسعة الجديدة لنافورة دبي في وسط مدينة دبي، انطلقت الوجهة الترفيهية الجديدة «نافورة دبي - الألعاب المائية» في وسط مدينة دبي، حيث ستقدم هذه الوجهة أربع تجارب جديدة، تتضمن نشاطاً مخصصاً للأطفال، وتجربة رحلة القارب العائلية، ومغامرة تجديف رائعة في قارب «الكاياك»، إضافة إلى الحديقة العائمة.

وستمنح هذه التجارب الجديدة الزوار فرصة الاختيار بين القوارب المزودة بالمحركات أو التي تعمل بالدواسات والتي تأتي على شكل إوزّة عملاقة، لتتمكن العائلات من استكشاف الوجهة الثقافية والترفيهية المحبوبة والاستمتاع بعرض النافورة الشهير بطريقة متميزة وغير مسبوقة. كما سيمنحهم نشاط القارب العائم مغامرة استثنائية زاخرة بالمتعة.

ولن ننسى اليافعين وعشاق اللياقة البدنية، إذ نقدم لهم جرعة عالية من الأدرينالين مع تجربة التجديف في قوارب «الكاياك» أو قيادة الدراجات المائية، كما سيحظى الأطفال الصغار بالكثير من المتعة في «خليج العصافير»، التجربة المخصصة لأنشطة الأطفال في «نافورة دبي - الألعاب المائية»، والتي تتضمن مجموعة قوارب على شكل طيور البط أو الفلامنغو سواء المزودة بالمحركات أو التي تعمل بالدواسات. كل ذلك يأتي في إطار تكريس رسالة الوجهة العالمية الشهيرة في توفير تجارب ترفيهية متميزة ومتاحة للجميع.

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