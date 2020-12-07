منظومة تتنبأ بتركيبات دوائية تعالج السرطان

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

يستخدم الأطباء تركيبات دوائية مختلفة لعلاج مرض السرطان، غير أن اختبار هذه التركيبات للتأكد من فعاليتها وجدواها عملية بطيئة ومكلفة، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخر التوصل إلى أحدث العلاجات للتصدي لهذا المرض الفتاك.

وطور فريق من الباحثين بجامعات «ألتو» و«هلسنكي» و«توركو» في فنلندا، منظومة ذكاء اصطناعي يمكنها التنبؤ بدقة بكيفية تعامل التركيبات الدوائية المختلفة مع أنواع الخلايا السرطانية. وجاء في الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية «نيتشر كومينيكيشن» بأنه تمت تغذية المنظومة الجديدة بقاعدة بيانات ضخمة من تجارب واختبارات سابقة حول التفاعلات بين التركيبات الدوائية والسرطانات المختلفة.

ويرى الباحثون أنه من الممكن استخدام نفس التقنية في اكتشاف التركيبات الدوائية التي تصلح في علاج أمراض غير سرطانية.

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