مزارع تاريخية للبيع بـ341.7 مليون دولار

المصدر: إعداد: نهى حوا

مزارع تاريخية مترامية الأطراف في غرب تكساس تمتد على مساحة 266.255 فدان، أي أكثر من 18 ضعف مساحة مانهاتن، معروضة للبيع حالياً في الأسواق في مقابل 341.7 مليون دولار. وكانت ملكية مزارع الماشية التي يطلق عليها تسمية «6666»، وتضم منزلاً قديماً من 13 غرفة نوم وحقل نفط، قد بقيت ضمن العائلة نفسها طوال 150 عاماً.

ووفقاً لموقع «مانشون غلوبال»، تنقسم الملكية إلى ثلاثة أقسام، «مزرعة 6666» و«مزرعة كريك ديسكون»، ومزرعة «فريسكو كريك». وقد وصفها صاحب وسمسار الشركة التي تتولى عمليه البيع «تشاس إس. ميدلتون أند سونز»، سام ميدلتون، بأنها عقارات تاريخية.

تنتج مزرعة «6666 رانشز» بعضاً من أفضل خيول السباق والمزارع والخيول للبيع في الولايات المتحدة، وفقاً إلى إحدى القوائم الأمريكية. وكان الكابتن صمويل بورك برونيت، قد بنى مزرعة «6666 رانشيز» في عام 1870، قبل أن يصبح أحد أكثر رعاة الماشية نفوذاً وازدهاراً في تاريخ ولاية تكساس.

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