خاتم من 12 ألف ماسة يدخل «غينيس »

المصدر: نيودلهي - أ ف ب

دخل خاتم على شكل زهرة مرصّع بأكثر من 12 ألف ماسة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لكن صانع هذه الجوهرة وهو صائغ هندي في الخامسة والعشرين من العمر فخور به لدرجة رفض طرحه للبيع.

وتضم هذه الجوهرة المسماة «ذي ماريغولد - خاتم الازدهار»، 12638 ماسة وتزن ما يزيد على 165 غراماً.

وقال الصائغ هاريش بانسال من ولاية أوتار براديش إن الجوهرة «مريحة ويمكن حملها بسهولة». وقد رأى هذا «المشروع الحلم» النور قبل عامين حينما كان يدرس تصميم المجوهرات في مدينة سورات في غرب الهند المصنفة من أبرز مواقع صناعة الماس في الهند.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز