تعثر على حيوان كوالا في شجرة عيد الميلاد

المصدر: (سيدني - د ب أ)

اكتشفت امرأة في أستراليا نوعاً خاصاً من الزينة في شجرة عيد الميلاد (الكريسماس) الخاصة بها هذا العام، فبالإضافة إلى الحلي والنجوم والأضواء، كان هناك حيوان كوالا معلق في جذع الشجرة، بعد أن اتخذ وضعاً مريحاً على شجرة الصنوبر.

وفي البداية، اعتقدت أماندا ماكورميك، التي تقيم في كورومانديل فالي بالقرب من أديلايد، أن أطفالها علقـــــوا دميـــــة حيـــــوان محشــــــوة علــــــى الشجـــــرة.

ونقلت قناة «9 نيــــوز» عنهـــــا القــــول: «في البدايـــــة اعتقدت أن هذا لا يمكن أن يكـــــون حقيقياً، ولكـــــن بعـــــد ذلك تحـــــرك... هـــــذا الحيــــــوان الصغيـــــر الرائع!».

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