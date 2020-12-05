موسيقيون من 197 دولة يسجلون أغنية فريدة

المصدر: لندن - رويترز

للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى، كوّن 197 موسيقياً -واحد من كل بلد- أوركسترا، على أمل تجسيد كيف يمكن للناس تجاوز الحدود المادية والثقافية ليلتقوا معاً.

وصدرت أمس أغنية (معا شيء جميل) التي أداها (أوركسترا الأرض)، والتي سُجلت في مواقع مختلفة ثم جرى مزجها معاً، كما صدر فيلم وثائقي يروي قصص بعض الموسيقيين.

وقالت أولجا انكي، عضو الأوركسترا من الكاميرون، إنها رأت المشروع الذي استغرق إعداده ثلاث سنوات، وكأن «العالم كله يداً بيد». وفي مايو 2019، التقى 57 من أعضاء الأوركسترا في استوديوهات آبي رود في لندن من أجل الترتيب للأغنية. وأشرف على المشروع الملحن جورج فينتون، الحائز جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، لكن كثيراً من الموسيقيين ارتجلوا حول ألحانه وأفكاره، ليمزجوا أنماطاً موسيقية مختلفة ويستعينوا بأدوات تخص بلدانهم.

وقد تم تسجيل الأغنية في مواقع مختلفة حول العالم، كل على آلته الخاصة، ثم تم دمج هذه التسجيلات معاً، بالإضافة إلى فيلم وثائقي يحكي حكايات الموسيقيين المشاركين في العمل.

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