دودة شريطية وراء هلوسات امرأة

المصدر: (دبي - البيان)

أصابت امرأة في الرابعة والثلاثين من عمرها، الأطباء بالحيرة، وذلك لمعاناتها من الهلوسات والأرق لشهور، قبل أن يكتشفوا السبب. فبعد شهور من معاناتها، حسب موقع سكاي نيوز، توصل الفريق الطبي الذي يشرف على السيدة، إلى أنها تعاني من مشكلة في معدتها، ما سبب لها هلوسة. واكتشف الأطباء وجود دودة شريطية عملاقة في معدة السيدة، ظلت عالقة لتسعة أشهر، حسبما ذكرت صحيفة «ميرور» التي نقلت عن «جي سي» قولها، إنها شعرت بآلام في بطنها بعدما تناولت «سوشي» كان موجوداً في ثلاجتها منذ أكثر من خمسة أيام.

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