صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، متأملاً مدينة دبي التي بدت لوحة جميلة أبدعتها ريشة رسام ماهر، وذلك في فيديو نشره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عبر حسابيه الرسميين في «إنستغرام» و«تويتر»، معلقاً سموه ببيتين شعريين:

كأنّــك تـســـاءل مــن ورا كــل الانجـــاز

وعـن الـمنظـر الخـلاّب انا ويـن انا كنت

وكأنهـا تـقــول: الله يـا رمـــز الاعـجـــاز

أنا ما صنع مجدي على الأرض غير انت

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