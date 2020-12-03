سنغافورة تجيز بيع لحم دجاج اصطناعي

المصدر: (سنغافورة - أ ف ب)

سيُقدَّم لحم دجاج اصطناعي عمّا قريب في مطاعم سنغافورة بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لهذه السابقة العالمية، بحسب ما كشفت الشركة الأمريكية القيّمة على هذا المشروع.

وأعلنت «إيت جاست» التي تطوّر مشروع لحوم مخبرية تُصنع من خلايا حيوانية، أن وكالة الأمن الغذائي أجازت بيع قطع الدجاج التي تصنعها في هذه المدينة الواقعة في جنوب شرقي آسيا.

واعتبرت الشركة الناشئة في بيان «أنه إنجاز لقطاع الصناعة الغذائية في العالم».

ورأى مديرها التنفيذي وأحد مؤسسيها جوش تيتريك أن «هذا الترخيص... فاتحة سلسلة من الإنجازات في سنغافورة وبلدان أخرى في العالم».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز