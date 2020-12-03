روما تحصر «عربات الخيول» في الحدائق

المصدر: (روما - أ ف ب)

وافقت بلدية روما على أن تنقل نهائياً إلى ثلاث حدائق عامة كبيرة حركة العربات السياحية التي تجرها الخيول، بعدما كان مسموحاً تسييرها على الطرق وسط حركة مرور السيارات.

وأعلنت رئيسة بلدية روما فرجينيا راجي في بيان القرار الذي اتخذه المجلس البلدي بالتصويت بعد خلاف حاد لسنوات في شأنه. ورأت أنه «حدث تاريخي من أجل مدينة عصرية تحترم البيئة والحيوانات».

وسيتاح لسائقي عربات الخيل في المدينة إمكان الحصول على رخص سيارات أجرة. ويسمى هؤلاء الحوذيون بالإيطالية بوتيتشيلي، أي ناقلي البراميل، في إشارة إلى أن مهمتهم في روما القديمة كانت نقل براميل الخمر بعرباتهم.

وتنص اللوائح الجديدة على حصر استخدام الخيول لهذا النوع من العمل بعدد قليل من سلالات خيول الجر، وعلى إجراء فحوص دورية لها من الأطباء البيطريين، إضافة إلى تحديد «دواماتها» بسبع ساعات عمل مع فترات راحة.

كذلك حظرت الأنظمة الجديدة سير العربات خلال الساعات الأشدّ حرارة في شهري يوليو وأغسطس.

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